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Watch: Taylor Swift makes surprise appearance on 'SNL'

Taylor Swift made a surprise appearance on this weekend's edition of "Saturday Night Live," which was hosted by her friend, Dakota Johnson.

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