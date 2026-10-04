Watch: Taylor Swift makes surprise appearance on 'SNL'

Taylor Swift made a surprise appearance on this weekend's edition of "Saturday Night Live," which was hosted by her friend, Dakota Johnson.
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