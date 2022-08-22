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Человек без прошлого. Как Свами Даши победил алкоголизм, выжил в ДТП и поссорился с Гецати

Человек без прошлого. Как Свами Даши победил алкоголизм, выжил в ДТП и поссорился с Гецати

22 августа экстрасенс отмечает день рождения.22 августа экстрасенс отмечает день рождения.Мастер восточных практик долго шел к просветлению: по словам Свами Даши, он успел сделать кучу ошибок и многое потерять, прежде чем обратился к учению Ошо.

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