Человек без прошлого. Как Свами Даши победил алкоголизм, выжил в ДТП и поссорился с Гецати

22 августа экстрасенс отмечает день рождения.22 августа экстрасенс отмечает день рождения.Мастер восточных практик долго шел к просветлению: по словам Свами Даши, он успел сделать кучу ошибок и многое потерять, прежде чем обратился к учению Ошо.