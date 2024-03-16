Захарова упрекнула власти Молдавии в выполнении заказа Запада

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 16 марта заявила, что власти Молдавии, по заказу Запада и в ущерб интересам своего народа, занимают антидемократическую позицию по отношению к желающим проголосовать за президента России в Приднестровье.
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