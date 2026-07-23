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Бизнес в Германии: популярные направления деятельности

Бизнес в Германии: популярные направления деятельности

Германия считается страной с благоприятными условиями для поиска работы и ведения бизнеса. У нее одна из самых сильных мировых экономик и стабильная политическая ситуация, что положительно отражается на перспективах для предпринимательской деятельности.

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