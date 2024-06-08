В Бобруйском райисполкоме прием граждан провел 1-й заместитель председателя Могилевского облисполкома Сергей Савицкий.

Так, поводом для обращения к 1-му заместителю облисполкома руководителя одного из Бобруйских межрайонных учреждений стала просьба в оказании содействия в проведении капитального ремонта административного здания.
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