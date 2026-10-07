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SPORT24.ru

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Отаменди обратился к Месси: «Спасибо за то, что мы видели твой футбол»

Отаменди обратился к Месси: «Спасибо за то, что мы видели твой футбол»

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди поделился эмоциями от завершения карьеры в сборной вместе Лионелем Месси.

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