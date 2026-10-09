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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руководитель клуба НХЛ об Овечкине в топ-100 игроков на сезон-2026/27: «Присутствие Алекса в этом списке – нелепость. Какой сейчас год? Он уже почти не катается»

Руководитель клуба НХЛ удивился попаданию 41-летнего форварда « Вашингтона »  Александра Овечкина в топ-100 игроков лиги на сезон-2026/27 по версии ESPN.

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