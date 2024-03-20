Двое детей погибли при пожаре в доме в хуторе Амелино во Фроловском районе. 😱😱😱 Пожар вспыхнул утром 20 марта.
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Двое детей погибли при пожаре в доме в хуторе Амелино во Фроловском районе. 😱😱😱 Пожар вспыхнул утром 20 марта.