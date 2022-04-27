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Не записал ни одной нормальной песни: известная телеведущая высмеяла Прохора Шаляпина и назвала его лжецом

Не записал ни одной нормальной песни: известная телеведущая высмеяла Прохора Шаляпина и назвала его лжецом

Ведущая YouTube-шоу Super Алена Жигалова в своей острой манере высмеяла Прохора Шаляпина. Жигалова “построила” на его персоне свое шоу.

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