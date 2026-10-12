Жители турецкого города массово пожаловались на инфекцию

В турецком городе Токат (на севере страны) за последние три дня около 5 тысяч человек обратились в больницы с симптомами кишечного расстройства — тошнотой, рвотой, болями в животе и диареей .
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