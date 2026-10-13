Россияне жалуются: ФНС в счёт налоговых долгов списывает деньги с кредитных карт. Один клиент внёс почти 178 тысяч рублей, чтобы закрыть кредитку в беспроцентный период, — но средства ушли налоговой, а банк начислил проценты.