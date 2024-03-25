В Самаре 24 марта 2024 умер известный журналист Александр Комраков

В воскресенье, 24 марта 2024 года, Самара потеряла выдающегося журналиста Александра Комракова.Он скончался на 65-м году жизни, оставив после себя богатое наследие в области деловой региональной журналистики.
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