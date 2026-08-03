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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Денис Теплов: «Микробеттинг не оправдал ожиданий на ЧМ-2026. Пересоберем механику и выйдем с новой версией к следующим крупным турнирам»

Директор по продукту «Лиги Ставок» Денис Теплов высказался о будущем функции микробеттинга. Суть микробеттинга – разделение матча на короткие отрезки, в течение которых игроки могут заключать пари на различные события.

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