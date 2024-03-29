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Выручка SMIC от контрактного выпуска чипов упала почти на 10 % в 2023 году Китайск...

Выручка SMIC от контрактного выпуска чипов упала почти на 10 % в 2023 году Китайск...

Выручка SMIC от контрактного выпуска чипов упала почти на 10 % в 2023 годуКитайская компания SMIC специализируется на оказании услуг по контрактному производству чипов, в прошлом году она сократила совокупную выручку на 8,61 % до $6,3 млрд, а непосредственно контрактный бизнес принёс ей на 9,8 % меньше денег, чем годом ранее.

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