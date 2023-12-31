Загадочные исчезновения: Как люди становятся потенциальными жертвами похищения НЛО Татьяна СергееваЗагадочные встречи с зелеными человечками, инопланетными созданиями, стали объектом увлекательных исследований ученых, которые обратили внимание на удивительное сходство этих встреч с явлениями сонного паралича.