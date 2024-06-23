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Артиллерия ВС РФ сорвала планы ВСУ на Днепре: новости СВО на утро

Артиллерия ВС РФ сорвала планы ВСУ на Днепре: новости СВО на утро

Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в ходе специальной военной операции Российская группировка войск «Днепр» на Каховском направлении сорвала перегруппировку Вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

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