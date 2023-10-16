Губернатор Развожаев заявил, что в порту Севастополя проходят учения флота

Губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале опубликовал информацию о том, что в порту Севастополя в настоящее время проводятся учения флота, направленные на отработку навыков применения бомбометов.
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