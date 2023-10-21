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Глава СК поручил доложить о расследовании дела о напавших на ребенка мигрантах

Глава СК поручил доложить о расследовании дела о напавших на ребенка мигрантах

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о расследовании дела мигрантов, совершивших противоправные действия относительно несовершеннолетних в Самарской области.

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