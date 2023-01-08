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Друг семьи Нурмагомедова: «Хабиб начнет свое дело. Какое? Он сам обо всем расскажет»

Рамазан Рабаданов, друг семьи Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал уход экс-чемпиона UFC в легком весе из индустрии ММА.

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