Виктор Водолацкий сообщил о продолжающихся атаках ВСУ на освобожденные районы Курской области. Русские войска, создавая буферную зону в Сумской области, защищают население, увеличивая безопасную территорию и предотвращая обстрелы.
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