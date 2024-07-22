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Байдена «вывели из игры», и он пропал. Россия получила уникальный шанс

Вчера вечером Джо Байден официально объявил, что выходит из президентской гонки. Однако сделал это не лично, а письменным уведомлением, что породило массу слухов и главный вопрос: "Где Джо?" Президент пропал - не появляется на публике и в Сети.

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