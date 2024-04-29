Одно из крупнейших обновлений для iPhone в истории: приложения «Фотографии», «Почта», «Заметки» и «Фитнес» на iPhone будут улучшены в iOS 18

Помимо функций искусственного интеллекта iOS 18 будет включать обновления большинства популярных встроенных приложений на iPhone, включая обновленные приложения «Фотографии», «Почта», «Заметки» и «Фитнес».
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