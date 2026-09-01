ЦБ ожидает, что ситуация на топливном рынке станет предсказуемой к октябрю

Кирилл Тремасов заявил, что ситуация на топливном рынке России станет более предсказуемой к октябрьскому заседанию совета директоров по ключевой ставке, а вторичные эффекты от роста цен на топливо на инфляцию можно будет оценить только в 2027 году.