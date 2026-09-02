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Иркутск Сегодня

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Нашла телефон в такси и попала под суд: ангарчанка украла с карты более 5,5 тысяч рублей

Ангарский городской суд приговорил 51-летнюю женщину к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год за кражу с банковской карты.

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