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Губерниев жёстко высказался по поводу состояния дорог в Пермском крае

Губерниев жёстко высказался по поводу состояния дорог в Пермском крае

Комментатор приехал в регион, чтобы посетить соревнования по биатлону.Спортивный журналист Дмитрий Губерниев опубликовал видео, в котором раскритиковал состояние улиц в Чайковском.

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