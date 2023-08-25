Глобальные перемены в Wildberries: оценки клиентов, отмена скидок и новые правила возврата Елена ГалицкаяВ отечественном интернет-магазине Wildberries происходят значительные изменения, которые могут оказать влияние на взаимодействие клиентов и платформы.
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