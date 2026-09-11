Искусственный интеллект Claude мог использоваться для создания биологического оружия — об этом сообщила сама Anthropic

Anthropic выявила пять случаев использования Claude в исследованиях с биологическими рисками Anthropic сообщила о пяти случаях использования Claude в биологических исследованиях, результаты которых потенциально могли быть применены для разработки биологического оружия.
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