"Вылетела в кювет": жесткие кадры с обледенелой трассы в Приморье

Автомобилисты Приморья продолжают комментировать обстановку на дорогах края. Водители отмечают, что на трассе Владивосток — Уссурийск сейчас очень скользко, и уже есть пострадавшие в ДТП.
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