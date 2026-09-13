Песков: Путин скоро отправится с поездкой в российский регион

Президент России Владимир Путин вскоре отправится с поездкой в российский регион. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время беседы с журналистами, пишет РИА Новости.
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