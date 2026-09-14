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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руслан Нигматуллин: «Зенит» заслуженно пятый, три поражения на старте – слишком роскошный подарок для конкурентов. Нет надежды, что команда выйдет в лидеры»

Руслан Нигматуллин считает, что «Зенит» до весны в лидеры РПЛ не вырвется. «Я думаю, что до зимы лидеры так и останутся.

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