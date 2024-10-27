Вооружённые силы Ирана делают успехи в освоении технологий XXI века

Военно-техническое сотрудничество с Китаем и Россией продвигается успешно Заместитель координатора Министерства обороны Ирана адмирал Мехди Хадже-Амири в интервью газете Tehran Times недавно отметил значительные достижения оборонной промышленности страны, заявив, что теперь она находится на переднем крае технологических инноваций не только в Иране, но и во всем регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии