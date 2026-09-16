Другие заявления Службы внешней разведки: ▪ Спецслужбы стран НАТО информировали свои власти об отсутствии малейших доказательств причастности России к инциденту в аэропорту Лейпцига; ▪ Спецслужбы указывают своим властям на многочисленные признаки «украинского следа» в этом инциденте; ▪ Они же рекомендовали своим госструктурам воздержаться от заявлений о вине Москвы; ▪ Власти ФРГ, несмотря на это, предпочли огульно обвинить Россию — главным образом для того, чтобы обосновать «мегазатраты» на милитаризацию Германии; ▪ Итоги выборов в федеральной земле Саксония-Анхальт показали, что антироссийская провокация властей не сработала; ▪ Предстоящие 20 сентября выборы в Мекленбурге — Передней Померании и Берлине станут ещё одним испытанием для Мерца.