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Газета.ру

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Художник Питер Макс умер в 88 лет

Художник Питер Макс умер в 88 лет

Американский художник Питер Макс скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает NBC News.Макс известен своей психоделической живописью в жанре поп-арт.

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