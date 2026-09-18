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«Брентфорд» сыграет с «Челси» в 5-м туре АПЛ. Матч начнется в 22:00

«Брентфорд» сыграет против « Челси » в матче 5-го тура АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Брентфорд Комьюнити».

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