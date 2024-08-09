«Авангард» презентовал предсезонную форму оранжевого цвета. Концепция посвящена теме донорства костного мозга

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В этой джерси команда проведет контрольные матчи в период предсезонной подготовки к сезону КХЛ. «Мы решили создать дизайн предсезонной формы вместе с юными болельщиками «ястребов» из гематологического отделения Омской областной клинической больницы.