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Татар-информ

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Глейхенгауз рассказал, от кого из спортсменов получал большую признательность

Глейхенгауз рассказал, от кого из спортсменов получал большую признательность

Фото: fsrussia.ru Российский хореограф Даниил Глейхенгауз поделился, от кого из спортсменов получает большую признательность за свою работу: «Тебе больше благодарны те спортсмены — и говорят тебе об этом или вспоминают тебя добрым словом, — которые не добились высоких результатов.

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