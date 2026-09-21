Глейхенгауз рассказал, от кого из спортсменов получал большую признательность

Фото: fsrussia.ru Российский хореограф Даниил Глейхенгауз поделился, от кого из спортсменов получает большую признательность за свою работу: «Тебе больше благодарны те спортсмены — и говорят тебе об этом или вспоминают тебя добрым словом, — которые не добились высоких результатов.