Собянин выделил грант на развитие венчурных инвестиций в Москве

На эти цели выделяется два миллиарда рублей Фонду развития венчурного инвестирования столицы выделен грант мэром Москвы Сергеем Собяниным в рамках программы поддержки венчурных инвестиций для малых предприятий, разрабатывающих научно-технические проекты.
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