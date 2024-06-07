Президент Путин поздравил участников X книжного фестиваля "Красная площадь"

Президент России Владимир Путин поздравил участников X книжного фестиваля "Красная площадь". Глава государства подчеркнул, что этот форум славится своей искренней сердечностью и гостеприимством, а также насыщенной программой, объединяющей представителей литературного и издательского сообществ, библиотечного дела, научных и творческих кругов.