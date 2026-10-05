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Цифры печальные. О чём забыл рассказать Силуанов? Экономист расставил недостающие звенья

Цифры печальные. О чём забыл рассказать Силуанов? Экономист расставил недостающие звенья

Реальные доходы граждан России в 2027-м поднимутся на 1,4%, а в последующие два года в среднем на 2,5% ежегодно.

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