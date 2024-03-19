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Царьград

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Челябинцев предупредили об опасной ситуации на областных трассах

Челябинцев предупредили об опасной ситуации на областных трассах

Из-за перепадов температуры некоторые дороги превратятся в катушку.Сотрудники ГИБДД Челябинской области предупреждают автомобилистов о непростой ситуации, которая складывается на транспортных магистралях Южного Урала.

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