Челябинцев предупредили об опасной ситуации на областных трассах

Из-за перепадов температуры некоторые дороги превратятся в катушку.Сотрудники ГИБДД Челябинской области предупреждают автомобилистов о непростой ситуации, которая складывается на транспортных магистралях Южного Урала.
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