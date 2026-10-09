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США начали снимать санкции с России

США разрешили до 7 апреля 2027 года операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту российского дизельного топлива.

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