«Хрупкое прошлое» представили в Приморской государственной картинной галерее

Приморская государственная картинная галерея начинает серию выставок, посвященных 80-летию Победы. За месяц до знаковой даты в одном из залов на Партизанском проспекте, 12 разместилась фотовыставка Сергея Гасилова «Хрупкое прошлое» (0+).
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