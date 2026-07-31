Дмитрий Медведев: Сохранить Россию можно только Победой в специальной военной операции

Сохранить Россию можно только Победой в специальной военной операции. В этом позиции всех политических партий и всех ответственных политических сил абсолютно совпадают, заявил председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)