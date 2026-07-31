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Смоленская Газета

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Дмитрий Медведев: Сохранить Россию можно только Победой в специальной военной операции

Дмитрий Медведев: Сохранить Россию можно только Победой в специальной военной операции

Сохранить Россию можно только Победой в специальной военной операции. В этом позиции всех политических партий и всех ответственных политических сил абсолютно совпадают, заявил председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности РФ.

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