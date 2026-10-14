Supervisors at BHP’s Escondida, the world’s largest copper mine, said they would strike at 8 a.m. local time Wednesday after government-led mediation failed to produce a contract.
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