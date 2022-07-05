Пушков высмеял возможное повышение оскорбившего Шольца посла Украины

Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял возможное назначение заместителем главы МИД Украины украинского посла в Берлине Андрея Мельника, который оскорбил канцлера Германии Олафа Шольца и неоднократно резко высказывался в адрес руководства ФРГ.