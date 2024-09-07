Выборы-2024: в Кировском районе проголосовал кандидат в губернаторы Павел Брагин

Участие в выборах позволит оценить, насколько велика популярность партии «Зеленые», считает он Кандидат в губернаторы Петербурга от партии «Зеленые» Павел Брагин проголосовал утром в субботу на избирательном участке в микрорайоне Ульянка.
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