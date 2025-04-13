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Москва задействует все дипресурсы для реагирования на арест Гуцул

Москва задействует все дипресурсы для реагирования на арест Гуцул

Вениамин Демидецкий/ТАСС Россия использует все дипломатические ресурсы для реагирования на ситуацию с арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул, указал директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

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