Москва задействует все дипресурсы для реагирования на арест Гуцул

Вениамин Демидецкий/ТАСС Россия использует все дипломатические ресурсы для реагирования на ситуацию с арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул, указал директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
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