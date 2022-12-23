«Манчестер Сити» победил «Ливерпуль» и вышел в 1/4 финала Кубка лиги

«Манчестер Сити» пробился в четвертьфинал Кубка английской лиги, одержав победу над «Ливерпулем» (3:2) Фото: Крис Бранскилл / Getty Images «Манчестер Сити» одержал победу над «Ливерпулем» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги со счетом 3:2.
«Манчестер Сити» пробился в четвертьфинал Кубка английской лиги, одержав победу над «Ливерпулем» (3:2) Фото: Крис Бранскилл / Getty Images «Манчестер Сити» одержал победу над «Ливерпулем» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги со счетом 3:2.
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