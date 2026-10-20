Москва ждёт от Вашингтона ответов по военно-биологической активности на Украине. Об этом заявил замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов во время выступления в Первом комитете 81-й сессии Генассамблеи ООН.