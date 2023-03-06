Насколько мощной будет магнитная буря 6 марта 2023 года и когда она закончится? Эксперты предупредили об очередной вспышке солнечной активности 6 марта 2023 года наша планета подвергнется очередной атаке магнитных бурь, предупреждают эксперты.
Насколько мощной будет магнитная буря 6 марта 2023 года и когда она закончится? Эксперты предупредили об очередной вспышке солнечной активности 6 марта 2023 года наша планета подвергнется очередной атаке магнитных бурь, предупреждают эксперты.
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